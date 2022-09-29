Эксперт заявил, что мобилизация ускорит процесс закрытия кинотеатров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава объединенной киносети Алексей Васясин заявил, что частичная мобилизация может ускорить процесс закрытия кинотеатров на территории РФ. Об этом пишет ОСН.

По его словам, в последнее время трафик в торговых центрах заметно снизился, что повлияло и на посещаемость кинотеатров.

"Мы сильно завязаны на контенте, но также на нас влияет трафик. Если он падает в торговых центрах, то и к нам, соответственно, меньше посетителей доходит", – объяснил эксперт.

Однако Васясин подчеркнул, что в первую очередь на работе кинотеатров отразилась невозможность показывать голливудские фильмы. По его мнению, частичная мобилизация ухудшила ситуацию, но не она является главной причиной постепенного закрытия кинотеатров.

"Закрытие связано с уходом голливудских студий и отсутствием четкой программы господдержки. А частичная мобилизация просто ускорит этот процесс", – добавил он.

Ранее Московские власти поддержали 71 столичный кинотеатр на общую сумму 300 миллионов рублей. По словам руководителя департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные залы, в том числе из периферийных районов города.

До этого власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. Киносети могут получить прямые выплаты из бюджета города на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если деньги потрачены с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% – с 1 июня текущего года.



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