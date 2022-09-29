Правительство России получит право продавать долги иностранных государств в 2023 году

Правительство России в 2023 году получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Об этом сообщает РБК.
Новый механизм рассматривается как потенциальный способ обеспечить поступления по долгам иностранных государств. Кроме того, правительство сможет принимать оперативные решения по обеспечению пополнений федерального бюджета.
Уступка прав требований может быть произведена в пользу юрлиц, ведущих деятельность на территории страны-должника. При этом речь идет только о структурах, которые не находятся под санкциями.
По итогам 2022 года проценты по государственным кредитам, которые Россия предоставила правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, сократятся более чем в пять раз. Проект бюджета указывает, что речь идет о 9,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза.
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