Благодаря экспертизе строительных проектов Москва сэкономила более 40 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благодаря экспертизе проектов Москва сэкономила 44,2 миллиарда рублей за период с января по июль 2025 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, заявленная стоимость строительных проектов, финансируемых из бюджета города, по результатам государственной экспертизы снизилась на 12,5%. Экономия, в частности, достигается за счет оптимизации технических и технологических решений, а также смет. В этот процесс входят анализ текущих цен и изучение предложенных в проектной документации решений.

Кроме того, в Мосгосэкспертизе при изучении проектов обращают внимание на возможности снизить стоимость их реализации без ущерба качеству и надежности будущих объектов. Экспертиза в первую очередь нужна для соблюдения государственных стандартов и других норм в проектах, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

В частности, специалисты проверяют соответствие заявленных материалов и их объем, виды оборудования, сопоставляют данные с московской сметно-нормативной базой.

"Сокращение смет обеспечивается исключительно оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ", – указал он.

В итоге сэкономленные средства могут перераспределить на другие градостроительные проекты, включая ремонт или возведение социальных, образовательных, спортивных учреждений.

Ранее стало известно, что в столице подписали дорожную карту по внедрению технологий информационного моделирования и автоматизированного проектирования в градостроительную политику.

Ефимов уточнял, что утверждение дорожной карты является важным шагом для цифровой трансформации строительной отрасли. Впервые такие технологии начали использовать в 2022 году, с того времени с их помощью было спроектировано более 90 объектов.

