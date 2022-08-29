Эксперты объяснили рост цен на поставки товаров из Китая и Турции

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Крупнейшие оптовые фирмы рассказали, что логистические услуги Китая для России выросли с начала весны с 6 до 11,5 тысячи долларов. Однако сами ретейлеры уточнили, что не наблюдали роста стоимости закупочных цен, сообщает "Коммерсант".

Впервые рост стоимости перевозки контейнеров из Китая зафиксировали осенью 2020 года. Причиной стали ковидные ограничения. Менеджер по логистике компании diHouse Дмитрий Денисенко сообщил, что тогда транспортировка контейнера из Китая в Россию могла доходить до 8 тысяч долларов. До этого довезти груз из Китая в РФ стоило около 3–4 тысяч долларов.

Рост стоимости логистических услуг также наблюдается со стороны Турции. Китай и Турция подняли цены на услуги из-за роста спроса в связи с уходом некоторых компаний с российского рынка, уточнил глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин.

"Из-за прекращения деятельности в РФ ряда логистических компаний число провайдеров таких услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия", – объяснил он.

По словам руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрия Суховерша, повышение стоимости логистических услуг компаний можно объяснить ростом цен на транспортировку грузов авиакомпаниями, морскими и железнодорожными линиями.

Коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский отметил, что из-за антироссийских санкций и ответных мер РФ произошло существенное снижение конкуренции между иностранными перевозчиками, которые ранее боролись за рынок РФ.

При этом ставки на логистику грузов автомобилями из стран Европы выросли на 250–500%.

Однако повышение цен не является критичным, заявил директор по логистике "Ситилинк" Андрей Поляков. По его словам, это не приведет к повышению розничных цен на товары.

До этого российские рестораторы заявили о росте цен на рыбу и морепродукты. Стоимость морепродуктов увеличилась на 40–50%. Все меню в ресторане "Магадан" заменили отечественными продуктами. Импортный лосось был заменен мурманским, французские устрицы – на сахалинские и крымские.

Однако рестораторы отметили, что чаще всего отечественные товары оказывались дороже импортных. Ограничение поставок не повлияло на снижение цен на российские морепродукты.