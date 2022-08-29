В России предложили перейти к потреблению рыбы по советскому типу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Гендиректор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова заявила об отставании рыбной отрасли в России. Об этом сообщает РБК.
Эксперт предложила вернуться к формату, который был принят в СССР, когда была проработана целая цепочка от рыбалки до потребления. Она напомнила, что раньше были организации, отвечающие за вылов, производство, переработку и поставку рыбных продуктов до места потребления.
"Работало все – маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля", – добавила Наумова.
Кроме того, важно объяснить гражданам полезные свойства рыбы, подчеркнула специалист. Она сделала акцент, что для успешного функционирования торговой цепочки потребуется поддержка со стороны государства. В СССР пропаганда потребления рыбы усиливалась в момент дефицита мяса – вводились "рыбные дни".
Наумова выступила против биржевой торговли, которую предлагает ФАС. По ее мнению, фиксированная цена только введет еще один налог на отрасль, однако не способствует увеличению инвестиций.
Ранее Федеральное агентство по рыболовству предупредило, что вылов сайры в 2022 году может не состояться из-за того, что эта рыба, вероятно, не зайдет в российскую экономзону. По данным ведомства, в открытых водах промысел сайры ведут китайские, японские, тайваньские и южно-корейские флоты. Причем нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну.
Отмечается, что у границы экономзоны РФ в открытых водах на лове пелагических объектов задействованы порядка ста кораблей из-за рубежа, и, предположительно, они находятся там под флагом КНР.
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