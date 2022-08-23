Вылов сайры в РФ в этом году может не состояться – Росрыболовство

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Вылов сайры в 2022 году может не произойти из-за того, что эта рыба, вероятно, не зайдет в российскую экономзону, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство по рыболовству.

По данным министерства, в открытых водах промысел сайры ведут китайские, японские, тайваньские и южно-корейские флоты. Причем нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну.

Отмечается, что у границы экономзоны РФ в открытых водах на лове пелагических объектов задействованы порядка ста кораблей из-за рубежа, и, предположительно, они находятся там под флагом КНР.

Ранее Росрыболовство зафиксировало нехватку сырья для консервных банок. Отмечалось, что тара в сравнении с прошлым годом подорожала на 60–80%, а консервы прибавили в цене около 28%, что связано с санкциями.

