Эксперт объяснил причины ухода DHL Express из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Решение компании экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратить осуществление внутрироссийских доставок связано с падением рентабельности ее бизнеса в РФ, заявил партнер агентства маркетинговых исследований Data Insight Федор Вирин.
"Объем клиентов международной компании DHL в России в текущих условиях, скорее всего, существенно сократился. И, вероятно, бизнес находится на грани рентабельности", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".
По словам Вирина, перспективы развития бизнеса компании в РФ довольно туманны.
Ранее стало известно, что международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри РФ.
При этом услуги по экспресс-доставке из России за границу все еще предоставляются.
DHL EXPRESS с 1 сентября прекращает оказывать услуги по доставке грузов и документов в РФ
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