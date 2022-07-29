Эксперт объяснил причины ухода DHL Express из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение компании экспресс-доставки грузов и документов DHL Express прекратить осуществление внутрироссийских доставок связано с падением рентабельности ее бизнеса в РФ, заявил партнер агентства маркетинговых исследований Data Insight Федор Вирин.

"Объем клиентов международной компании DHL в России в текущих условиях, скорее всего, существенно сократился. И, вероятно, бизнес находится на грани рентабельности", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".

По словам Вирина, перспективы развития бизнеса компании в РФ довольно туманны.

Ранее стало известно, что международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри РФ.

При этом услуги по экспресс-доставке из России за границу все еще предоставляются.

