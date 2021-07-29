Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена газа на спотовом рынке Европы превысила 480 долларов за тысячу кубометров, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, стоимость сырья на голландской площадке Title Transfer Facility (TTF) "на день вперед" поднялась до 484 долларов, показав пятипроцентный рост.

Подорожание голубого топлива отмечается в Европе с 26 июля. Тогда немедленные поставки газа стоили 433 доллара за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на текущий год заложена расчетная цена в 170 долларов.

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на бирже превысила отметку в 60,029 тысячи рублей за тонну, что составило исторический максимум. Бензин Аи-92, в свою очередь, подорожал до 57,597 тысячи рублей за тонну.