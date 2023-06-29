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21:34

Экономика

Правительство РФ утвердило перечень семян, ввоз которых ограничат с октября

Фото: 123RF/vitaliybezberhiy

Правительство РФ утвердило список семян, ввоз которых в Россию из недружественных стран может быть ограничен с октября этого года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз", – говорится в документе.

В список товаров, подпадающих под действие ограничений, вошли семена пшеницы, ржи, рапса, ячменя, меслина, подсолнечника, кукурузы, соевых бобов, а также картофеля и сахарной свеклы. Определить квоты на их ввоз поручено Минсельхозу РФ.

В минувшем январе кабмин одобрил правила ввоза семян для экспертизы и научной работы. Согласно новым правилам, запрещается ввоз семян без ярлыка и нужных документов, а также семян, обработанных незарегистрированными в РФ пестицидами и химикатами.

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