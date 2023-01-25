Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское правительство одобрило правила ввоза семян в РФ для экспертизы и научной работы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила ввоза в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных растений для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также для использования в образовательных целях", – говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, для организации экспертиз в РФ запрещается ввоз семян без ярлыка и нужных документов.

Также нельзя будет производить импорт той продукции, которая была обработана незарегистрированными в государственном каталоге пестицидами и агрохимикатами. Запрещается и ввоз семян, в состав которых входит ГМО.

Ранее кабмин продлил запрет на вывоз из РФ риса и рисовой крупы до 30 июня ткущего года. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.

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