25 января, 22:40Экономика
Правительство одобрило правила ввоза семян в РФ для экспертизы и научной работы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российское правительство одобрило правила ввоза семян в РФ для экспертизы и научной работы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила ввоза в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных растений для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также для использования в образовательных целях", – говорится в сообщении.
Согласно новым правилам, для организации экспертиз в РФ запрещается ввоз семян без ярлыка и нужных документов.
Также нельзя будет производить импорт той продукции, которая была обработана незарегистрированными в государственном каталоге пестицидами и агрохимикатами. Запрещается и ввоз семян, в состав которых входит ГМО.
Ранее кабмин продлил запрет на вывоз из РФ риса и рисовой крупы до 30 июня ткущего года. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, решение необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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