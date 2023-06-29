"Росатом" построит производство лития в Боливии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госкорпорация "Росатом" планирует построить в Боливии предприятие по производству лития. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как объяснили в компании, Боливия обладает самыми крупными запасами лития в мире, что открывает возможности для создания там полноценной производственной цепочки: от добычи до создания готового продукта.

Инвестиции в проект составят около 600 миллионов долларов. Для российского холдинга промкомплекс в Боливии станет первым подобным крупным зарубежным проектом в сфере производства лития. В год предприятие, как ожидается, будет выпускать порядка 25 тысяч тонн карбоната лития.

Ранее стало известно о планах "Росатома" запустить в Ульяновской области производство лопастей для ветроэлектростанций. Предприятие откроют на базе завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", который закрылся в 2022 году.

