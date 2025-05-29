В Москве начался прием заявок на 10-й поток программы "Венчурная академия"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве стартовал прием заявок на 10-й поток "Венчурной академии" – практико-ориентированной программы Московского инновационного кластера для будущих инвесторов. Она проводится с 2021 года, рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

Программа направлена на обучение начинающих инвесторов, а также на привлечение частного капитала в высокотехнологичные стартапы, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Костромы, выпускниками академии стали уже более 800 человек. Они вложили свыше 500 миллионов рублей в перспективные проекты. Они выбрали для своих вложений:



проект размещения вендинговых аппаратов;

сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой;

платформу для размещения и маркировки рекламы в социальных сетях;

IT-проект.

"Свои лучшие практики по привлечению частного капитала в высокотехнологичный бизнес мы активно масштабируем в другие регионы – программа проходит в пяти федеральных округах", – сказала Кострома.

Обучение проходит как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. В нем есть два модуля: теоретический и практический. В рамках первого участникам дают доступ к серии видеоуроков, которые посвящены основным видам инвестиционных инструментов, а также моделям инвестирования и вопросам регулирования сферы. Во втором участие принимают ведущие эксперты рынка. Задача заключается в развитии аналитических навыков оценки проектов и формировании индивидуальной инвестиционной стратегии.

После прохождения всех модулей обучающиеся могут принять участие в синдицированной сделке и вложить средства в перспективный технологический стартап.

С прошлого года Московский инновационный кластер вместе с партнерами из регионов и стартап-хабом SberUnity проводит обучение новых инвесторов в регионах России. В 2025 году программа начала работать в Северо-Западном и Поволжском федеральных округах. С 2024 года – на Урале, в Сибири и Татарстане.

За время ее работы заявки подали более 3 тысяч предпринимателей, начинающих инвесторов и топ-менеджеров из Москвы и других регионов. Они получили доступ к обучению на платформе кластера i.moscow. Участники, которые показали лучшие результаты в итоговом тестировании, были допущены к практическому блоку.

Кострома подчеркнула, что в 2024 году бизнес-ангелы стали ключевыми игроками экосистемы. Они приняли участие в 58% сделок и вложили 42% от общего объема венчурных инвестиций.

Кроме того, с сентября 2023 года через i.moscow реализуется финансовая поддержка бизнес-ангелов, которые направили инвестиции в стартапы Москвы, а также в высокотехнологичные компании. Столица одобрила поддержку более чем 50 инвесторам. Общая сумма составляет свыше 150 миллионов рублей, а через программу стартапы получили более чем 370 миллионов рублей.

Комплексная работа с частными инвесторами привела к тому, что 45% венчурных сделок состоялось благодаря сервисам платформы Московского инновационного кластера i.moscow, заключила Кострома.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве зарегистрировано свыше 927 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это составляет более 85% от общего числа предприятий города и около 14% – от общего количества в России.

В 2024 году субъекты МСП уплатили 1,2 триллиона рублей налогов. Это превысило платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли. В 2025 году тенденции роста сохраняются, добавил мэр.