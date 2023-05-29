Детскую воду начнут маркировать в России с 1 сентября

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С 1 сентября этого года в России введут обязательную маркировки средствами идентификации воды, предназначенной для детского питания. Об этом сообщается в тексте соответствующего постановления, размещенного на портале правовой информации.

"Данное решение является частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года с минеральной воды и охватившего сегмент остальной упакованной питьевой воды с 1 марта 2022 года. С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды", – передает ТАСС заявление пресс-службы Минпромторга РФ.

Ранее в Минпромторге предложили провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Как следует из документа, речь идет о соках. Сроки проведения эксперимента установлены на период с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года.

Кроме того, с 1 апреля этого года вступила в силу обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Отмечается, что с 1 октября подобная мера также затронет аналогичные напитки в стеклянной и ПЭТ-таре.