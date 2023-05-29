В России хотят изменить систему оценки уровня локализации автомобилей

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Минпромторг РФ планирует регламентировать порядок локализации промышленной продукции, производимой в России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

Изменения в постановление № 719, которые готовит ведомство, предполагают перераспределение баллов системы оценки локализации авто от сварки, окраски и штамповки деталей кузова в пользу автокомпонентов.

Балльная оценка локализации была введена в автопроме в 2019 году. Она позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику.

Помимо этого, исходя из набранного количества баллов, автоконцерн может получить промышленные субсидии. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель, составляет 7 тысяч.

В Минпромторге хотят снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов. По словам представителя ведомства, подобная мера делается для создания условий, которые будут стимулировать оперативное освоение производства критически важных для российского автомобилестроения комплектующих.

При этом министерство не собирается отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий этой отрасли, которые были направлены на развитие производства автокомпонентов.

В самой отрасли восприняли негативно готовящиеся изменения. Так, по словам источника газеты в одном из автоконцернов РФ, предложение Минпромторга заберет около тысячи баллов у традиционных технологий в новые компоненты. Однако от этого автомобили не станут более современными, добавил он.

Другой собеседник издания заявил, что потенциальные изменения разрушат всю систему регулирования и приведут к тому, что ни один отечественный производитель не будет соответствовать требуемому уровню баллов для госзакупок.

Ранее зампред Совфеда Николай Журавлев заявил, что использование поддержанных запчастей позволит сделать дешевле страхование автомобилей и ремонт для россиян. Он также поддержал создание индустрии по восстановлению и ремонту ранее использованных деталей по ОСАГО.

До этого СМИ сообщали о том, что западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Под ограничения попали, в частности, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.