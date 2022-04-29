Москва компенсирует предпринимателям часть затрат на обучение сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти открыли прием заявок на субсидии для бизнеса на профессиональное обучение сотрудников, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Городские предприятия, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов на подготовку своих работников по договорам об образовании. Заявки будут приниматься до 15 июля.
"Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников – важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В 2021 году по этой программе было выделено около 47 миллионов рублей", – заявила Сергунина.
Компенсация составляет до 95% от стоимости обучения одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за год обучения. Кроме того, сумма компенсации на одну компанию не может превышать 10 миллионов рублей.
Субсидия распространятся на обучение, которое началось не ранее 1 января 2021 года, по направлениям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. В их число входят экономические, управленческие, гуманитарные и естественнонаучные направления. Помимо прочего, предприниматели смогут получить частичную компенсацию затрат на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в Москве одобрили первые заявки на гранты от предпринимателей на открытие точек быстрого питания. По ее словам, на открытие семи новых заведений, в числе которых кофейни, пекарни и бургерная, выделены гранты на сумму 11 миллионов рублей.
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