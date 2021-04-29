Эксперт оценил вероятные меры по борьбе с серыми зарплатами

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал уместной борьбу с выплатами зарплаты работникам в конвертах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, борьба с теневыми выплатами может быть успешной.

"У нас есть живые примеры борьбы с теневой занятостью и с серыми заработными платами, причем в такой стране, в которой это явление процветало долгие годы, например Италия", – отметил Сафонов.

Специалист напомнил, что теневой оборот услуг и товаров в этой стране достигал почти 40% ВВП, однако ситуация изменилась в конце 80-х годов. В этот период правительство последовательно боролось с теневым предпринимательством.

В России, по мнению Александра Сафонова, актуально наладить учет подобных случаев, а для борьбы с проблемой применять комплексные решения. В частности, он посоветовал исключить срок давности по налоговым преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату сотрудникам неофициальной зарплаты. Сейчас за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов предусмотрено наказание в виде до двух лет лишения свободы.