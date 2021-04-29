В РФ намерены ужесточить наказания за выплату серых зарплат

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Российские сенаторы подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату сотрудникам неофициальной зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений членам Совфеда по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно документу, власти продолжат работу по совершенствованию законодательства.

"Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", – говорится в материале.

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, которые подлежат уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, злоумышленника могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что уголовное наказание за серые зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий. По его словам, нужно прописать существенные штрафы.