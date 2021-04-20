Россиянам рассказали, чем невыгодны "серые" зарплаты

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Многие россияне соглашаются на "серые" зарплаты в ущерб своим социальным гарантиям, а выгода достается работодателям, рассказала заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что многие бизнесмены таким образом экономят на фонде оплаты труда и налогах.

По словам Петровской, при выплате зарплаты без заключения трудового договора подразумевается, что официальная плата за труд выплачивается в минимальном или сокращенном размере, а большая часть денег попадает сотруднику вне рамок учета. Эксперт пояснила, что для работника это может обернуться невыплатой отпускных или неоплатой больничного.

"Время от времени за провинности сотрудника работодатель может снижать "серую" часть, так как она нигде официально не закреплена и оспорить такое снижение невозможно", – добавила эксперт.

Ранее в Госдуме объяснили, почему россияне готовы работать, получая "серую" зарплату. Как сообщалось, "серая" превышает "белую": чтобы выдать рубль зарплаты, нужно заплатить 60 копеек.

Больше всего серых доходов россияне получили в 2014–2015 годах. Тогда из-за кризиса 40 процентов трудящегося населения было вынуждено трудиться по совместительству или искать дополнительный заработок.

