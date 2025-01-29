22 столичных компании сферы НИОКР сэкономили более 660 млн рублей

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Национальный проект "Производительность труда" помог 22 столичным компаниям сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) сэкономить 667 миллионов рублей, рассказала заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

"Все они завершили пилотную часть и с помощью бережливых технологий смогли улучшить систему управления производством и усовершенствовать используемые технологии", – сказала она.

Так, фирмы сектора НИОКР смогли в среднем увеличить объем работ на 40%, ускорить ключевые производственные процессы на 34%, а также на 39% сократить потери из-за нарушения сроков реализации проектов.

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" "Зеленоградский нанотехнологический центр" внедрил новый подход к управлению процессами по разработке и сборке микросхем.

На всех этапах работ появился промежуточный контроль, что позволяет оперативней устранять отклонения, повышая надежность проектов в целом. Это позволило нарастить скорость сборки продукта на 42%, а общий объем производства вырос на 10%, с 4,8 до 5,3 микросхемы на человека в час.

Другой резидент ОЭЗ – "Нанотехнологический центр композитов" – внедрил на производство комплексный анализ, что помогло сократить полный цикл работ на 34% и поднять производительность труда на 18%.

Нацпроект позволил улучшить процессы разработки, исследований и создания термопластичного полимера полисульфона, который производят в Институте пластмасс имени Г. С. Петрова. Вещество используют при изготовлении электроники, бытовой и медицинской техники, а также в приборостроении. Сроки исследований и производства в пилотном потоке сократились на 44%, а выпуск полимеров увеличился на 50%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года на территориях "Технополиса "Москва" начали работать 30 высокотехнологичных производств. На площадке в "Печатниках" открылись 16 фирм, которые выпускают медицинскую технику, лекарства, БАДы и многое другое. Кроме того, 14 новых промышленных объектов начали действовать на площадках "Алабушево", "Руднево" и "МИЭТ".

