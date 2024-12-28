28 декабря, 09:18Экономика
Кабмин РФ установит пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы
Фото: 123RF/spongepo
Пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы в размере 5% начнут действовать с 1 января. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства России.
Речь идет о вывозе зернобобовых культур за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе. Кроме того, до конца текущего года в России применяют гибкие экспортные пошлины – от 4 до 7%.
При этом Россия сохраняет за собой первое место по поставкам пшеницы, заявлял ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он напомнил и о других результатах отечественного сельского хозяйства. Так, Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом. Кроме того, он призвал власти страны своевременно обеспечить финансирование агропромышленного комплекса.