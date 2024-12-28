Кабмин РФ установит пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы

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Пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы в размере 5% начнут действовать с 1 января. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства России.

Речь идет о вывозе зернобобовых культур за пределы Евразийского экономического союза на постоянной основе. Кроме того, до конца текущего года в России применяют гибкие экспортные пошлины – от 4 до 7%.

При этом Россия сохраняет за собой первое место по поставкам пшеницы, заявлял ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил и о других результатах отечественного сельского хозяйства. Так, Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом. Кроме того, он призвал власти страны своевременно обеспечить финансирование агропромышленного комплекса.