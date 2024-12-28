США с 14 до 23 января достигнут потолка госдолга

Фото: depositphotos/benkrut

США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января. Это потребует экстренных мер Минфина для избежания дефолта, сообщила глава американского ведомства Джанет Йеллен.

"Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня”, – приводит ее слова РИА Новости.

Йеллен отметила, что расчеты Минфина показывают, что достижение нового лимита заимствований произойдет в период с 14 по 23 января. После этого, указывает она, потребуются экстренные меры для избежания возможного дефолта.

Ранее члены палаты представителей США достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства.

Избранный президент США Дональд Трамп также предлагал включить в соглашение отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Однако позже данную инициативу отвергли.