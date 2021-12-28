"Газпром" представил архитектурную концепцию третьей башни "Лахта Центра"

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"Газпром" представил архитектурную концепцию третьего небоскреба "Лахта Цента" в Санкт-Петербурге.

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий", – уточняется в сообщении.

Высота здания составит 555 метров. Площадь – 179 тысяч квадратных метров. Верхний уровень небоскреба будет размещен на высоте 453 метров, там обустроят обзорную галерею.

Архитектурная композиция башни создана на основе принципа золотого сечения. Так, форма небоскреба представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль: это башня с двумя зданиями-крыльями, переплетающимися вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.

В основу конструкции небоскреба ляжет диагональная схема, что позволит обеспечить опору и устойчивость башни, заменяя обычное центральное ядро жесткости здания.

"Лахта Центр" – многофункциональный общественно-деловой комплекс, в котором располагается штаб-квартира "Газпрома". Первая одноименная башня возвышается на 462 метра, являясь самым высоким небоскребом Европы. В мае 2021 года "Газпром" представил архитектурную концепцию небоскреба "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 метра. Данная башня станет второй по высоте среди всех небоскребов мира, а также абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки, которая расположена на высоте 590 метров.