Депутат МГД Титов: кризис дал предпринимателям возможность для рестарта бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможности городских программ поддержки позволили предпринимателям столицы выйти на новые рынки и произвести рестарт бизнеса. Об этом рассказал член комиссии МГД по науке и промышленности Андрей Титов, сообщает Агентство "Москва".

"Комплекс мер поддержки для предпринимательства, который сформирован в Москве, многокомпонентый и разноплановый. Действует программа "13 субсидий", работают льготы по налогам и имущественным платежам, и наряду с этим оказывается серьезная консультационная, информационная, наставническая поддержка", – заявил парламентарий. По словам Титова, самым интересным форматом, получившим отклик от МСП, оказался акселератор.

"В этом году были проведены акселераторы для разных секторов бизнеса. Одним из них стала программа Restart 360, которая работала в режиме онлайн", – обратил внимание депутат Мосгордумы.

Программа Restart 360 позволила предпринимателям совмещать участие в акселераторе с полноценной деятельностью по основному месту работы, пояснил Титов.

"В акселераторе приняли участие 109 представителей малого и среднего бизнеса, было проведено 40 вебинаров, каждая компания-участник получила не менее 10 часов индивидуальных консультаций и более 200 часов группового менторства", – сказал депутат Московской городской думы. Он отметил, что благодаря программе одной компании удалось увеличить выручку вдвое.

Как считает депутат, мера, которая предложена департаментом предпринимательства и инновационного развития города, нашла свою аудиторию. Титов подчеркнул, что многие предприниматели, подводя итоги года, считают, что справились, адаптировались, несмотря на неблагоприятные внешнеэкономические факторы.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса поможет предпринимателям вернуться в нормальный режим.