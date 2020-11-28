Киев заявил об отказе МВФ предоставить экстренную помощь

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Украина не получит экстренную финансовую помощь от Международного валютного фонда на покрытие дефицита бюджета. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Ранее в верховной Раде Украины сообщили о "дыре" в бюджете страны. Ее размер составляет 1,4 миллиарда долларов.

Марченко отметил, что Киев обратился в МВФ с просьбой оказать экстренную помощь. Это возможно при задействовании инструмента Emergency finance, который подразумевает чрезвычайную финансовую поддержку в затруднительном положении. Однако в МВФ заявили, что готовы сотрудничать с Украиной только в рамках действующей программы.

"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce", – высказался Марченко, добавив, что Киеву стоит выполнять условия существующих договоренностей.

Ранее бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предрек стране неизбежную экономическую катастрофу. Он порекомендовал властям Украины предпринимать срочные действия. В противном случае "страна пролетает в трубу".

