Введение минимальной розничной цены на сигареты поднимет их стоимость

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Фиксированные цены на сигареты выше текущих могут появиться в России. Предложение ввести минимальную розничную цену на табачные изделия поддерживает Минфин. Определит будущую стоимость Минздрав. Не исключено, что после этого минимальная цена пачки вырастет со 100 до 140 рублей.

Об установлении МРЦ на сигареты говорится в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство, сообщает газета "Известия". По мнению чиновника, мера позволит снизить доступность сигарет для населения и должна уменьшить уровень их потребления.

Изначально идея была предложена табачными компаниями, а затем проанализирована Минфином. Илья Трунин отметил, что "в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос об определении МРЦ на сигареты и папиросы, не определен".

В Миздраве положительно отреагировали на идею Минфина об установлении МРЦ на табачную продукцию. Об этом сказано в письме ведомства в аппарат правительства.

Инициативу не поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз. В ведомствах считают, что достаточного обоснования для подобной меры нет. Кроме того, она может оказать негативное влияние на российских производителей сигарет и папирос нижнего ценового сегмента.

В аппарате вице-премьера Ольги Голодец отметили, что этот вопрос еще не рассматривался.

Идею определять минимальную цену на сигареты на уровне среднего значения в начале лета 2017 года предложил крупнейший производитель табачных изделий "Филип Моррис Интернэшнл". Сейчас ее можно было бы установить на уровне 100 рублей. По мнению табачной компании, такой шаг сделает борьбу с нелегальной продукцией, которая реализуется по чрезвычайно низким ценам, более эффективной.

Минздрав считает, что цены на табачные изделия в России должны соответствовать европейскому уровню. Ведомство предлагало добиваться этого с помощью увеличения акцизов. Стремление встречало сопротивление со стороны финансово-экономического блока.

Ранее сообщалось, что идею введения МРЦ на табачную продукцию может поддержать ФАС. Служба готова поддержать производителей, если убедится в том, что мера направлена на борьбу с нелегальной продукцией.