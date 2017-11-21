Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может поддержать введение минимальной цены на пачку сигарет, однако решение еще не принято. Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

"Легальный бизнес говорит о том, что, как это было в алкогольной продукции, введение минимальной стоимости пачки сигарет будет способствовать сокращению рынка нелегального продукта. Если это так, конечно мы будем это предложение поддерживать", − сказал он, отметив, что в этом вопросе никаких решений не принято, передает ТАСС.

С 15 ноября производители табачных изделий начали следовать новым правилам оформления дизайна пачек сигарет. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображений так называемых последствий курения. Причем картинка должна быть напечатала на обеих сторонах упаковки, а не на одной, как было ранее.

Также производителям запретили помещать во внутреннюю часть упаковки рекламные вкладыши и использовать на пачках сигарет изображения или надписи, которые ассоциируются с продуктами питания. Исключение сделано только для ментола.

Ранее сообщалось, что проект новой антитабачной концепции внесли в правительство РФ. Минздрав России разработал новую концепцию по сокращению курения табака. Проект рассчитан до 2022 года, он уже внесен в правительство.

Проект антитабачной концепции также направлен на поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ и введение экологического налога на сигареты с 2018 года.