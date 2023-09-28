Первые в РФ квоты на парниковые выбросы установили на Сахалине

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В рамках Сахалинского эксперимента в России установили первые квоты на парниковые выбросы. За превышение показателей будут взимать по тысяче рублей за тонну CO2-эквивалента, сообщает РИА Новостям со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

27 сентября в рамках энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2023" установили квоты на выбросы парниковых газов. Они утверждены для 35 компаний, которые по итогам первой в стране верификации представили углеродную отчетность за прошлый год с превышением порога в 20 тысяч тонн CO2.

Для сравнения, на федеральном уровне с этого года нужно обязательно сдавать углеродную отчетность для эмитентов со следом выше 150 тысяч тонн CO2. По результатам 2025 года компаниям Сахалина предстоит совокупно сократить около 160 тысяч тонн CO2-эквивалента, что составляет менее 2% от уровня выбросов 2022 года с учетом планов по росту производства.

Ранее сообщалось, что прошедшим летом воздух в Москве был чище, чем год назад. Концентрации основных загрязняющих веществ снизились на 2–22%.