Московская биржа утвердила новую стратегию развития до 2028 года

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Наблюдательный совет Московской биржи утвердил стратегию развития до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

"Группа видит своей миссией трансформацию финансового рынка для роста благосостояния каждого, рассчитывая стать первым выбором для свободного и эффективного управления финансами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегия была разработана с учетом текущих реалий российского финансового рынка, в том числе повышения роли розничных инвесторов, увеличения потребности отечественных компаний в привлечении капитала и развития цифровых активов.

Одной из важнейших задач новой стратегии названо развитие рынков капитала. В этом контексте планируется расширять перечень доступных финансовых инструментов и повышать их ликвидность.

"Наша цель – иметь прибыль на уровне 65 миллиардов рублей и выше к 2028 году с устойчивой тенденцией к росту", – отметил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов, слова которого приводит РИА Новости.

Частью стратегии до 2028 года стала обновленная дивидендная политика. Так, биржа теперь будет направлять на выплату дивидендов от 50% своей чистой прибыли по МСФО. Выплаты будут осуществляться как минимум раз в год.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ и Мосбиржа разработали меры по сглаживанию ценовых колебаний на финансовом рынке. Они предполагают модернизацию торгов акциями компаний третьего эшелона и призваны исключить схемы нерыночного ценообразования.

