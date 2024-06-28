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28 июня, 18:10

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Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит

На Украине заявили, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению

Фото: NurPhoto/Corbis via Getty Images

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению, заявила глава местной ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, по ТЭС было 12 прилетов, в результате чего у станции разрушены крыша и стены. Если наступят морозы, "все замерзнет", уточнила глава области.

Онищук отметила, что из-за разрушения ТЭС этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды. Власти области уже обратились за помощью к правительству по этому поводу, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

22 июня ВС РФ нанесли удар по расположению украинских войск в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что ракета прилетела в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений рядом с Ивано-Франковском.

До этого украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ. В компании уточнили, что повреждения зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории ДНР, которая находится под контролем украинских военных.

ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины

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