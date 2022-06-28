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Экономика

10:29

Банк России представит новую 100-рублевую банкноту 30 июня

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Банк России презентует модернизированную 100-рублевую банкноту 30 июня, сообщает регулятор.

В пресс-конференции примут участие зампредседателя Центробанка Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

В марте прошлого года Центробанк утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей с такими символами Москвы, как Красная площадь, "Зарядье", главное здание Московского государственного университета.

К 2025 году ЦБ выпустит обновленные банкноты, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов. Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенные в 2017 году, отличаются модернизированным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне. В свою очередь, банкноты образца 1997 года не обновлялись, поэтому их стоит усовершенствовать.

Сообщалось, что в 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

Новая сторублевая купюра поступит в обращение в РФ к концу 2022 года

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