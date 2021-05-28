Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину

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Белоруссия отказалась от поставок бензина на Украину, сообщил директор "Консалтинговой группы !А-95" Сергей Куюн.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка", – написал Куюн в Facebook.

При этом, по его словам, переговоры о поставках бензина продолжаются.

Куюн выразил мнение, что поставки придется осуществлять через море, несмотря на то, что этот способ перевозок не пользуется популярностью.

Согласно данным группы "А-95", в первом квартале текущего года украинский рынок бензина вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные поставки из Белоруссии увеличились на 50%.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно запретила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. С соответствующим призывом к ведомству 18 мая обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он пояснил, что импорт энергии из России и Белоруссии угрожает энергетической безопасности страны, а также препятствует синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.