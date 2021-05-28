Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Белоруссия отказалась от поставок бензина на Украину, сообщил директор "Консалтинговой группы !А-95" Сергей Куюн.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка", – написал Куюн в Facebook.
При этом, по его словам, переговоры о поставках бензина продолжаются.
Куюн выразил мнение, что поставки придется осуществлять через море, несмотря на то, что этот способ перевозок не пользуется популярностью.
Согласно данным группы "А-95", в первом квартале текущего года украинский рынок бензина вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные поставки из Белоруссии увеличились на 50%.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно запретила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. С соответствующим призывом к ведомству 18 мая обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он пояснил, что импорт энергии из России и Белоруссии угрожает энергетической безопасности страны, а также препятствует синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: