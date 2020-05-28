Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро вырос до 78,26 рубля. Это следует из данных Банка России.

Таким образом, курс евро увеличился на 35,42 копейки. Доллар поднялся на 3,77 копейки – до 71,10 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 18,02 копейки, составив 74,32 рубля.

Ранее сообщалось, что российские банки в марте ввезли в страну рекордный объем валюты. Общее количество ввезенной иностранной валюты составило 4,95 миллиарда долларов наличными. Такие показатели превышают февральские более чем в 9 раз.

Подобный объем средств стал рекордным за последние 6 лет – большее количество долларов ввозили в РФ лишь в марте и декабре 2014 года. Тогда эти показатели были равны 9,5 и 10,1 миллиарда долларов соответственно.

Также сообщалось, что в марте текущего года российские банки ввезли 1,3 миллиарда евро. Этот объем оказался практически в три раза больше, чем месяцем ранее.