ФАС потребовала не повышать цены на мясо перед майскими праздниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в крупнейшие торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного повышения цен на мясную продукцию перед майскими праздниками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о говядине, свинине, баранине, курином мясе и иных продовольственных товарах, которые пользуются спросом в праздники. В ФАС добавили, что будут принимать меры реагирования, если выявят признаки недобросовестности продавцов.

"Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям", – указали в ведомстве.

При этом специалисты не советуют употреблять крепкий алкоголь вместе с жареным мясом. Как отметила врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова в беседе с News.ru, сочетание шашлыка и водки увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем.

Она напомнила, что даже небольшие дозы водки в 20–30 граммов могут привести к зависимости, что вызовет изменения в организме. При этом такой крепкий алкоголь является калорийным продуктом, однако не насыщает, поскольку не несет питательных веществ, а лишь разогревает аппетит.

Шашлык сам по себе – тяжелая пища для организма. Но вместе с алкоголем он в двойном размере влияет на пищеварение, из-за чего страдают желудок и поджелудочная железа.

"Переедание же усилит нагрузку на желудок и поджелудочную железу, так как все это обилие калорийной пищи нужно переработать и постараться усвоить. Выйти из этой ситуации можно лишь, соблюдая чувство меры, и обязательно добавлять овощи, чтобы не уйти в переедание", – резюмировала Павлова.

Помочь переварить шашлык могут вода и кисломолочные напитки, уверены специалисты. Дело в том, что большое количество белковой пищи приводит к обезвоживанию. Поэтому вода, айран, тан и кумыс могут помочь поддержать уровень жидкости.

Также горячий черный чай с чабрецом может позволить легче переварить жареное мясо. Кроме того, граждане могут простимулировать пищеварение парой бокалов сухого красного вина, но к этой рекомендации стоит относиться к осторожностью, так как безопасной дозы алкоголя не существует, отмечали специалисты.

