Минфин не получал предложение о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года

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Министерство финансов России не получало предложение о запрете продажи алкогольных напитков лицам в возрасте до 21 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.

По словам замглавы Минфина, ведомство пока не сформировало свою позицию. Как только будет получено официальное предложение, ведомство начнет рассмотрение инициативы.

В начале февраля 2025-го председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых спиртных напитков, в том числе слабоалкогольной и пивоваренной продукции, молодым людям, которые еще не достигли 21 года. По его мнению, такая мера необходима для предупреждения алкоголизации молодежи.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. Как считает парламентарий, именно отсутствие родительского контроля может привести к тому, что дети начнут выпивать алкоголь.