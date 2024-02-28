"Роскосмос" планирует выставить на торги непрофильные активы на 11 млрд рублей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

"Роскосмос" намерен выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей в этом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

Речь идет о более чем 150 объектах различного назначения: земельно-имущественные комплексы, базы отдыха, пансионаты и прочее. Средства от продажи имущества направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий, добавили в "Роскосмосе".

В списке предполагаемого для продажи в 2024 году имущества корпорации есть объекты, которые находятся в Москве и Московской области, Самаре, Краснодарском крае, Тверской области и прочих регионах. Среди новых объектов на торги будут выставлены:

база отдыха "Салют" в поселении Вороновское недалеко от Троицка площадью 15,4 гектара и стоимостью 703 миллиона рублей;

комплекс зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках, которых входит в госкорпорацию "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина", площадью 1,8 гектара и стоимостью 652 миллиона рублей;

75,66% акций пансионата "Курорт Макопсе" в Сочи, за которые корпорация планирует выручить около 332 миллионов рублей.

Отмечается, что некоторые объекты "Роскосмос" будет продавать повторно. Среди них имущественный комплекс на Бауманской улице в Басманном районе Москвы, а также пансионаты "Восход" около города Сергиев-Посад, "Восток" в Лермонтово Краснодарского края и другие объекты.

Ранее Владимир Путин поручил включить задачу по созданию и запуску малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам. Выполнить задачу президент поручил при участии учеников общеобразовательных заведений, а также студентов вузов и молодых ученых.

До этого заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что Национальный космический центр в столице достроят до конца 2024 года. Над созданием НКЦ работают госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы. Общая площадь будет превышать 250 тысяч квадратных метров.

"Мой район. Навигатор": Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году