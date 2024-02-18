Историк заявил, что Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, которые провели полет на МКС на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на историка космонавтики Александра Железнякова.

Он назвал маловероятным то, что они могут получить именно это звание. По словам эксперта, полеты на американских кораблях в РФ котируются несколько иначе, чем полеты на российских "Союзах". В этой связи награды будут, но не столь весомые, указал Железняков.

В качестве примера историк напомнил, что с 1998 по 2002 год российские космонавты включались в экипажи американских шаттлов по программе МКС. Борис Моруков, отправившийся на МКС в сентябре 2000-го на шаттле "Атлантис", остался единственным космонавтом, не получившим звание Героя России. Он пробыл на станции 11 дней и больше в космос не летал.

Вместе с тем Железняков привел биографию Федора Юрчихина. С 7 по 18 октября 2002-го он осуществил полет на том же "Атлантисе", но звание Героя России получил лишь в 2008 году после второго полета на российском корабле "Союз ТМА-10".

На сайте "Роскосмоса" есть информация о том, что космонавт Валерий Токарев получил звание в 2000-м после полета к МКС на американском шаттле "Дискавери". Кроме того, космонавт Сергей Трещев стал Героем России после полета на шаттле "Индевор".

15 февраля Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. До этого соответствующее звание получил и космонавт-испытатель Денис Матвеев. Его отметили за мужество и героизм, которые он проявил во время полета на МКС.

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