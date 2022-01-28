В Минсельхозе РФ оценили сообщения о подорожании соков и газировки

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В Минсельхозе РФ не исключили отдельных случаев пересмотра цен на соки и газировки в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. Об этом сообщает "Российская газета".

В ведомстве пояснили, что изменение цен может быть связано с увеличением издержек, в том числе с подорожанием упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, а также логистики. Кроме того, в Минсельхозе отметили, что рост цен на протяжении двух лет является общемировым трендом, однако меры правительства помогают его сдерживать.

До этого в СМИ появилась информация, что некоторые производители соков и газировки уведомили ретейлеров о повышении цен на свою продукцию.

Ранее российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Сообщалось, что со следующего месяца хлеб подорожает на 16,5–30%.

