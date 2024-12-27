"Коммерсант": цены на безалкогольные напитки в РФ могут вырасти до 15% с нового года

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Безалкогольные напитки в РФ могут подорожать с нового года на 9–15%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на производителей.

Об увеличении стоимости сообщили фирмы "Сады Придонья", "Черноголовка" и "Боржоми", уточняется в статье. Их представители пожаловались на рост издержек и повышение акцизов. Также на обстановку на рынке повлияли инфляция и ослабление рубля.

При этом компания "Мултон Партнерс", к которой относится бренд сока "Добрый", заявила, что цены на напитки вырастут на 9,1%. Кофе, в свою очередь, подорожает на 11,3%. На 15% поднимутся цены на продукцию "Рычал-су".

Ранее в Госдуме прокомментировали подорожание продуктов. Там считают, что сильный рост цен на продукты в ноябре, в частности на овощи, нужно проверить, а также ввести государственное регулирование.

В преддверии новогодних праздников наблюдается ажиотаж, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его мнению, при введенных санкциях тяжело удовлетворить высокий спрос.

