Риелтор рассказал, какой минимальный доход нужен для ипотеки в Москве

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Минимальный размер дохода для взятия ипотеки зависит от суммы кредита. Об этом Москве 24 рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

"Например, по сегодняшним ставкам, если мы берем ипотечный кредит на один миллион на 30 лет, придется выплачивать где-то в районе 14,5–15 тысяч рублей ежемесячно. При этом зарплату нужно умножать минимум на два. То есть у человека минимальный доход должен быть 30 тысяч рублей", – пояснил специалист.

Вместе с тем Барсуков посоветовал здраво оценивать свои возможности гражданам, которые планируют взять ипотеку.





Константин Барусков член Российской гильдии риелторов Некоторые находят новую хорошо оплачиваемую работу, месяц там поработали и сразу берут кредит, исходя из зарплаты. Но человек должен понимать, как долго он сможет оставаться на такой должности. Если его вдруг уволят, удастся ли ему в течение месяца найти работу с такой же оплатой, чтобы продолжить выплачивать ипотеку?

Также рекомендуется тщательно изучить, какие ставки по ипотеке предлагают банки и выбрать самую выгодную.

"Нужно выбирать среди многих банков или воспользоваться услугами ипотечного брокера, а не просто идти в самые известные финансовые организации. Вам важно взять минимальную ставку. Даже если банк лишат лицензии, то долг будет переведен на правопреемника без изменения условий. Зачем переплачивать за то, что банки известные", – говорит эксперт.





Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов Если вы взяли ипотечный кредит, следите за возможностью рефинансирования. Смотрите, когда снижается ключевая ставка. Когда банки понижают ставки по ипотечным кредитам, можно пойти и туда, где ставка самая меньшая, и рефинансировать там.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" было выдано 33,6 тысячи займов. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, их общий объем составил свыше 295,6 миллиарда рублей. Кроме того, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитов увеличилось на 80,6%.

