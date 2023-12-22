В Москве выдали почти 34 тысячи семейных ипотек за 10 месяцев

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В столице за 10 месяцев 2023 года выдали 33,6 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом более 295,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число выданных кредитов увеличилось на 80,6%, а их объем – на 88,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у москвичей. За два осенних месяца в столице было выдано рекордное за все время реализации программы с 2018 года число кредитов – 5,6 тысячи в сентябре и 5 тысяч в октябре", – сообщил заммэра.

Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди регионов России. С января по октябрь этого года на столицу пришлось 10% от всех выданных кредитов в стране и около 18% от их объема, подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что "Семейная ипотека" – это единственная льготная программа, с помощью которой можно рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит. За 10 месяцев заемщики рефинансировали почти 1,7 тысячи (5%) кредитов на сумму около 10 миллиардов рублей.

"На фоне увеличивающихся ставок по ипотечным кредитам интерес граждан к льготным программам растет. Доля льготных кредитов в общем количестве выданных в столице за три квартала кредитов достигла 71% – это на 10 процентных пунктов больше, чем год назад", – заявила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она подчеркнула, что на семейную ипотеку приходится около 44% от числа выданных льготных кредитов.

Повышение правительством РФ первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%, продолжила Багреева, может на время снизить спрос москвичей на семейную ипотеку и другие программы.

Вероятно, это будет недолго, так как средний объем первоначального взноса в столице в 2023 году составляет более 30% от суммы кредита. Исключением стали январь и февраль – в эти месяцы средний объем был на уровне 29 и 28% соответственно, заключила глава департамента.

Ранее сообщалось, что российские банки в ноябре 2023 года замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8 с 2,9% в октябре. Рост ипотеки стимулируют льготные программы, которые комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков.

Например, по льготной ипотеке в ноябре выдали 233 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов меньше месяцем ранее. Выдачи рыночной ипотеки сократились на 19% – до 186 миллиардов рублей из-за роста ставок банков.

В Москве выдали 33 тыс семейных ипотек в 2023 году