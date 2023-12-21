Темпы роста ипотеки в ноябре составили 2,8% – ЦБ РФ

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Российские банки в ноябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8% с 2,9% в октябре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обзор Центробанка о динамике развития банковского сектора.

С начала года рост портфеля составил 30,6%, что выше аналогичного показателя 2021 года. Тогда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выдач ипотеки – 23,7%.

Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы, которые комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков. В обзоре также говорится, что в условиях инфляционных ожиданий высокий спрос на недвижимость сохраняется.

Объем кредитов в ноябре составил 726 миллиардов рублей. Это чуть ниже результата октября – 770 миллиардов рублей. Выдачи ипотеки с господдержкой в последнем месяце осени практически не изменились, составив 540 миллиардов рублей. Выдачи по "Семейной ипотеке" выросли на 6 миллиардов по сравнению с октябрем – до 241 миллиарда рублей.

По льготной ипотеке в ноябре выдали 233 миллиардов рублей, тогда как месяцем ранее – 241 миллиард. Выдачи рыночной ипотеки сократились на 19% – до 186 миллиардов рублей, что связано с ростом ставок.

Сокращение выдач при неизменном темпе роста портфеля говорит о снижении погашений, в том числе досрочных. В ЦБ предположили, что некоторые заемщики, у которых есть свободные средства, размещают их на депозитах под высокие ставки, а также больше тратят на потребление в конце года.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, а также уравнял максимальный размер подобной ипотеки для всех регионов, установив везде лимит в 6 миллионов рублей.

15 декабря Владимир Путин призвал правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. Президент также выступил с идеей подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки