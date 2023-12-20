Росреестр выявил более 126 тыс договоров по ипотеке с начала года в Москве

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Управление Росреестра по Москве выявило 126 544 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости столицы в период за январь – ноябрь текущего года.

Как уточнил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для данного периода установлен максимальный показатель, который на 30% превзошел 11 месяцев 2022 года (97 383) и на 10,9% выше аналогичного периода 2021-го (114 085).

По его словам, Москва остается на лидирующей позиции среди регионов РФ по предоставленным льготным ипотечным кредитам.

"Их объем в январе – ноябре 2023 года составил 784,6 миллиарда рублей – это 19,8% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму около двух триллионов рублей", – поделился вице-мэр.

В свою очередь, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил о стремительном росте ипотечного рынка в столице с начала года. Согласно его данным, с 7 тысяч в январе число оформленных таких кредитов к августу выросло вдвое, достигнув пикового значения в 14,2 тысячи.

Майданов напомнил, что с июля ЦБ РФ несколько раз повышал уровень ключевой ставки. Это стало причиной планомерного сокращения количества ипотечных сделок на столичном рынке жилья – в среднем ежемесячно фиксировалось снижение порядка 11%. Кроме того, отрицательная динамика не повлияла на объемы регистраций жилищных ипотек в текущем году, отметил руководитель Управления Росреестра по столице.

В ноябре столичное ведомство зафиксировало 10 109 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 10,2% меньше показателя октября (11 256).

Ранее в стране утвердили ограничения на увеличение процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от страхования.

Согласно указу Владимира Путина, инициатива была подписана в целях недопущения существенного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого контракта.

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