"Альпари форекс" обжалует решение ЦБ об отзыве лицензии

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Альпари форекс" собирается обжаловать решение Центробанка об отзыве лицензии. Такое заявление сделал официальный представитель форекс-дилера Андрей Лобода.

Он отметил, что руководство компании до сих пор не получило уведомления ЦБ об аннулировании лицензии, поэтому обслуживание клиентов не прекращалось. Как только документ будет получен, "Альпари форекс" "обжалует решение регулятора в установленном законом порядке", пояснил Лобода ТАСС.

При этом представитель "Альпари форекс" выразил удивление, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами.

В четверг, 27 декабря, Банк России отозвал лицензии у пяти крупнейших в РФ форекс-дилеров: "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". В ЦБ такое решение объяснили многочисленными нарушениями, которые допустило руководство каждой из этих компаний в 2018 году.

По информации Банка России, у потерявших лицензию форекс-дилеров примерно две тысячи клиентов, в том числе 470 – активных. Компании должны им в общей сложности 35 миллионов рублей. Деньги клиентам выплатят полностью до 27 января, пообещали в ЦБ.