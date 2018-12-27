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17:00

Форекс-дилеры без лицензии должны клиентам 35 млн рублей

экономика финансы

17:00

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Фото: АР/Andy Wong

Обязательства форекс-дилеров "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп", лицензии которых отозвал ЦБ, достигают 35 миллионов рублей. Эти деньги полностью вернут клиентам до 27 января, сообщила глава департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.

По словам Селютиной, 35 миллионов рублей составляет "примерно 3,7% от общего объема денег, которые российские граждане принесли в лицензированные форекс-дилеры". Сейчас эти средства хранятся на номинальных счетах, добавила представитель ЦБ. "Форекс-дилер не имеет права распоряжаться этими деньгами. Эти деньги будут возвращены клиентам до 27 января", – цитирует Селютину ТАСС.

По данным Центробанка, у пяти потерявших лицензию форекс-дилеров насчитывается примерно две тысячи клиентов. Активных, то есть заключивших хотя бы одну сделку в течение месяца, среди них – не более 470. "Люди приходили, достаточно быстро теряли те небольшие деньги, которые вкладывались", – пояснила Селютина.

Глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, в свою очередь, пообещал, что Банк России не допустит дальнейшего привлечения клиентов пятью форекс-дилерами без лицензии.

27 декабря ЦБ аннулировал лицензии пяти крупнейших в РФ форекс-дилеров, включая "Альпари", "Телетрейд" и "Форекс-клуб". Основанием для такого решения, пояснили в Банке России, стали неоднократные нарушения, зафиксированные регулятором в 2018 году. В компании "Альпари" заявили, что пока не получили официального сообщения от ЦБ и продолжают работу.

экономика финансы

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