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14:24

Крупнейшие форекс-дилеры не получали сообщения об аннулировании лицензии

экономика финансы

14:24

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Фото: depositphotos/itchaz.gmail.com

Компания "Альпари" продолжает работу, поскольку пока не получала официального сообщения от Центробанка об аннулировании лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя форекс-дилера.

Сотрудник компании отметил, что у нее одна тысяча клиентов в РФ. Средства защищены в соответствии с российским законодательством. При этом с момента создания организации у регулятора не было серьезных замечаний к ее работе.

"Это неожиданная информация. Мы не получали пока официального сообщения от Банка России и от саморегулируемой организации – Ассоциации форекс-дилеров, которая аккредитована Банком России", – заявил представитель "Альпари-форекс".

Он подчеркнул, что деньги, вложенные людьми, находятся на сегрегированных счетах, а не на счетах компании.

Помимо этого, уведомления от Банка России не получили и в "Форекс клубе". Представители компании выразили надежду на конструктивный диалог с регулятором.

27 декабря ЦБ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров. Кроме упомянутых компаний, деятельность по решению регулятора должны прекратить "Телетрейд", "Трастфорекс" и "Фикс трейд".

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

экономика финансы

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