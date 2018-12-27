Крупнейшие форекс-дилеры не получали сообщения об аннулировании лицензии

Компания "Альпари" продолжает работу, поскольку пока не получала официального сообщения от Центробанка об аннулировании лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя форекс-дилера.
Сотрудник компании отметил, что у нее одна тысяча клиентов в РФ. Средства защищены в соответствии с российским законодательством. При этом с момента создания организации у регулятора не было серьезных замечаний к ее работе.
"Это неожиданная информация. Мы не получали пока официального сообщения от Банка России и от саморегулируемой организации – Ассоциации форекс-дилеров, которая аккредитована Банком России", – заявил представитель "Альпари-форекс".
Он подчеркнул, что деньги, вложенные людьми, находятся на сегрегированных счетах, а не на счетах компании.
Помимо этого, уведомления от Банка России не получили и в "Форекс клубе". Представители компании выразили надежду на конструктивный диалог с регулятором.
27 декабря ЦБ аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров. Кроме упомянутых компаний, деятельность по решению регулятора должны прекратить "Телетрейд", "Трастфорекс" и "Фикс трейд".
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