ЦБ РФ с января возобновит валютные операции, связанные с использованием средств ФНБ

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Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Как уточнил регулятор, это касается в том числе учета всех операций, которые осуществлены со средствами ФНБ в 2023 году. По информации ЦБ, ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин:

регулярных операций по покупке/продаже в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем ежемесячно публикуется Минфином России;

разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год. Ежедневный сальдированный объем рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев с учетом количества торговых дней;

осуществленного в течение II полугодия 2023 года – I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы в рублях. А ежедневный объем рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие (то есть за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года) на шесть календарных месяцев с учетом количества торговых дней.

Кроме того, Банк России планирует представить в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года окончательный расчет итогового ежедневного нетто-объема операций ЦБ на внутреннем валютном рынке в январе 2024 года.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ решил не продлевать для банков некоторые послабления, действие которых истекает в этом году. Там пояснили, что кредитные организации на данный момент финансово устойчивы и имеют высокую прибыльность.