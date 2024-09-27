Предприниматели с 2019 года выкупили у Москвы 2,5 тыс объектов по преимущественному праву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Малые и средние столичные предприятия выкупили у Москвы около 2,5 тысячи объектов площадью примерно в 550 тысяч "квадратов" по преимущественному праву с 2019 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Из них более 2,4 тысячи помещений и зданий площадью 537 тысяч квадратных метров были приобретены в рассрочку. Это 98% от общего числа", – привели его слова на портале мэра и правительства города.

Обычно такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению, уточнил вице-мэр.

По словам Ефимова, такие сделки могут совершать те компании, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С ним можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, бизнесмен должен арендовать выбранные объекты у города не менее года. При этом срок для нежилых помещений, реализованных на специализированных аукционах для малого бизнеса, составляет не менее двух лет, а самой недвижимости необходимо минимум пять лет находиться в перечне объектов, предназначенных для субъектов МСП.

Возможность выкупа таких объектов является одним из способов поддержки бизнесов. Таким образом столица стимулирует деловую активность. Кроме того, компании могут приобрести и отдельно стоящие здания, арендуемые у города.

По уточнению главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, всего с 2019 года малый и средний бизнес выкупил 61 здание вместе с земельными участками, общая площадь которых составила 32,7 тысячи квадратных метров, а площадь земли – 6,5 гектара.

"Больше всего таких объектов находится в центре столицы, а также Южном и Северо-Восточном административных округах", – добавил он.

Москва активно занимается поддержкой столичных бизнесменов. Например, ГБУ "Малый бизнес Москвы" недавно предоставил им возможность бесплатно пользоваться конструктором сайтов Craftum в течение года.

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