ЦБ и Минфин отказались от названия "индивидуальный пенсионный капитал"

14:41
14:41
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России и Минфин РФ отказались от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий. Ее подробности озвучат через неделю, уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он не исключил, что это может произойти на Московском финансовом форуме, который состоится 12–13 сентября, передает ТАСС. Замглавы Минфина добавил, что законопроект о новой системе накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК.
"Основная история – будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению (в систему)", – объяснил он.
Концепцию ИПК ЦБ и Минфин разработали в 2016 году. Согласно ей, взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты. Ставку взносов можно изменить, как и отказаться от их уплаты. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что запуск системы с 2020 года реалистичен.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ее "устойчивой и надежной для граждан бизнес-моделью". По ее словам, пенсионные выплаты должны формироваться из добровольных отчислений самих работников с предоставлением им налоговых льгот, а также из средств работодателей. Набиуллина подчеркнула, что средства ИПК защитят благодаря системе гарантирования пенсионных накоплений.
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