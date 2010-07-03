Силуанов прогнозирует рост пенсий на 20% благодаря ИПК

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты, сообщает ТАСС.

Силуанов призвал скорее определяться с запуском системы в России и создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП.

"У нас такая задача поставлена на этот год, часть задачи уже была решена, мы продвинулись и создали соответствующий законопроект", – уточнил вице-премьер.

Ранее Силуанов заявил, что о внесении изменений в пенсионное законодательство следовало говорить более аргументированно. Само рассмотрение этого вопроса оказалось сложным для правительства.