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13:56

Изменения в пенсионном законодательстве нуждались в разъяснениях – Силуанов

власть политика общество

13:56

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что о внесении изменений в пенсионное законодательство следовало говорить более аргументированно. Само рассмотрение этого вопроса оказалось сложным для правительства.

"Не думал, что обсуждение этой темы в обществе будет проходить так сложно. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", – сказал министр финансов в интервью газете "Коммерсантъ".

Он подчеркнул, что одной из главных задач российских властей сейчас является повышение пенсии населения. Силуанов сказал, что нужно более подробно и аргументированно разъяснять обществу последствия того, что будет, если ничего не предпринимать.

3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет (до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин). Сообщалось, что в 2019 году пенсия для неработающих граждан РФ увеличится до 15,4 тысячи рублей, в 2024 году – до 20 тысяч рублей в месяц.

власть политика общество

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